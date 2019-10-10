Ростех разработал радиолокационную станцию, способную обнаруживать миниатюрные дроны

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал радиолокационную станцию, которая способна обнаружить миниатюрные беспилотные летательные аппараты (БЛА) на расстоянии до 7,5 км. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Традиционные методы радиолокации не обеспечивают надежное обнаружение БЛА с малой отражающей поверхностью. Разработка нашего холдинга "Росэлектроника" успешно решает эту задачу", - приводят в Ростехе слова исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко.

Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах, сообщили в госкорпорации.

Изделие состоит из компактной многоканальной радиолокационной станции Ка-диапазона, поворотного устройства, которое обеспечивает обзор во всех направлениях, и ноутбука управления. Координировать работу станции можно как вручную, так и автоматически. При обнаружении объекта аппаратура передает информацию на диспетчерский пульт или в центр управления.

По словам Евтушенко, малоразмерные дроны могут представлять серьезную опасность - они способны вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или другие вооружения и служить средством нападения. Действовать в одиночку или в составе целого "роя дронов".

В Ростехе отметили, что комплекс является совместной разработкой АО "НПП "Салют" (входит в "Росэлектронику") и МКБ "Факел" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Изделие выполнено полностью на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России. Первые образцы новой радиолокационной станции уже прошли полевые испытания.