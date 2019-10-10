Набиуллина заявила, что ЦБ старается "не задушить прогресс в объятиях" регулирования

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Банк России старается "не задушить прогресс в объятиях" регулирования и при этом избежать рисков неопределенности, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Технологии трансформируют наш финансовый сектор, это становится очевидным. Действительно, это перспективы, но часто и, признаюсь, "головная боль" для регулятора. Мы видим, что технологии появляются достаточно быстро, многие из них тут же умирают, некоторые развиваются, вписываются в конфигурацию финансовой сферы. Некоторые меняют ее конфигурацию. Для нас это большой вызов. С одной стороны, мы боимся задушить прогресс в объятиях нашего нежного регулирования, но мы как регулятор больше всего боимся неопознанных рисков", - сказала она, пояснив, что новые технологии всегда являются неопределенностью, "неизведанной территорией", и появление новых рисков - это ответственность регулятора.

При этом Банк России будет стараться создавать благоприятную регуляторную среду для развития новых технологий.

"Мы видим нашу цель, нашу миссию именно в том, чтобы дать условия для развития финансовых технологий, меняющих наш мир при одновременном регулировании и защите рынка от рисков. Я надеюсь, что мы с вами сможем это обсудить, что мы сможем обмениваться свободными идеями. Будут создаваться новые коллаборации, контакты. Мы будем стараться для этого создавать благоприятную регуляторную среду", - сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, технологии стали драйвером развития финансовых организаций и технологических компаний, и финтех для финансовых организаций открывает новые перспективы, когда падает маржинальность традиционных продуктов, когда растет регуляторная нагрузка в традиционных сферах.