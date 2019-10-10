В ПФР сообщили, что доля граждан старше 65 лет составит к 2050 г. почти четверть населения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Доля граждан старше 65 лет увеличится почти на 10 п. п. к 2050 году и составит почти четверть населения страны, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"По данным Мирового банка, по данным нашего Росстата, в России у нас граждан старше 65-летнего возраста в 2017 году было 14,2% [от всего населения]. А к 2050 году их доля возрастает еще на 10 процентных пунктов, то есть, 24,2% будет у нас людей старше 65-летнего возраста", - сказал он на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".

Поэтому уже сегодня надо готовить и медицину, и социальную сферу, и социальное страхование, и трудовую сферу к старению населения, добавил глава ПФР.