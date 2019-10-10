ЕС пригрозил США санкциями, если авиационный спор не будет урегулирован

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Европейский союз может ввести санкции на товары из США, если торговый конфликт с Вашингтоном вокруг субсидий ЕС в авиационную отрасль не будет урегулирован. Об этом заявил в четверг глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов в Люксембурге, которое транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Американская администрация должна знать, что в случае отсутствия урегулирования [конфликта], у Европы не будет другого выбора, кроме как ввести санкции", - сказал французский министр.

В начале октября Ле Мэр на своей странице в Twitter заявил, что принятие США санкций в рамках дела Airbus было бы ошибкой. "Дружественное решение судебного процесса по спору между Boeing и Airbus было бы правильным решением. Санкции США стали бы экономической и политической ошибкой. Мы с нашими европейскими партнерами готовы твердо отреагировать на это в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)", - написал министр.

2 октября арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus идет с 2004 года. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору.

ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.