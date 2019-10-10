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Сбербанк не будет отказываться от банковской деятельности, несмотря на развитие экосистемы

В экосистему кредитной организации входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Сбербанк не собирается отказываться от банковской деятельности, несмотря на развитие своей экосистемы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф сообщил на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.

"Вы сказали, что наша цель - перестать быть банком. Нет, мы банком не перестанем быть. Мы действительно уже не только банк и будем точно не только банк. Это вопрос выживаемости компании в долгосрочной перспективе", - сказал Греф.

Ранее в ходе диалога на площадке форума глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что Сбербанк хочет стать экосистемой и перестать быть банком.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаГреф, Герман Оскарович
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