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Президент Украины заявил, что не намерен влиять на суд в вопросе о Приватбанке

Владимир Зеленский отметил, что "ни одному судье не звонил, ничего не просил"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что он не намерен влиять на суды, в которых рассматривается вопрос о возможной отмене национализации Приватбанка и его возвращении в собственность бизнесмена Игоря Коломойского, в связях с которым нынешнего украинского лидера подозревают его политические оппоненты. Об этом Зеленский заявил в четверг на встрече с журналистами.

"В вопросе Приватбанка я буду защищать интересы Украины, - заявил Зеленский. - Я в своей жизни ни одному судье не звонил, ничего не просил. Хотя у меня очень много вопросов к нашим судам".

Президент Украины заверил, что в вопросе о Приватбанке он намерен защищать государственные интересы. "Посмотрим на результат, - продолжил украинский президент. - Если результат будет такой, что мне надо будет защищать нашу страну, я буду защищать", - заявил Зеленский.

Оппоненты Владимира Зеленского, а также многие политологи считают, что кандидатуру Владимира Зеленского на выборах президента Украины поддерживали СМИ, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому. С 2012 года принадлежащий Коломойскому украинский телеканал "1+1" передает комедийное шоу "Вечерний квартал" с пародиями на известных политиков, создателем которого был Зеленский.

В 2015 году Коломойский подал в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области из-за конфликта с занимавшим тогда пост президента Петром Порошенко. В 2016 году украинское государство национализировало Приватбанк, принадлежавший Коломойскому. В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,7% и 16,6% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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