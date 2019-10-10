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Обновлено 

ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Он будет опубликован 25 октября

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. ЦБ снизит прогноз по инфляции на 2019 год, он будет опубликован в день заседания совета директоров по ключевой ставке 25 октября. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

"Действительно, инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы. Мы будем уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года, мы его опубликуем соответственно, когда у нас будет совет директоров, проведем анализ факторов, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем мы рассчитывали. Один из значимых факторов - это динамика бюджетных расходов, мы действительно изначально в прогноз закладывали нейтральный характер бюджетной политики, по существу бюджетная политика оказалась сдерживающей", - сказала она.

Для ЦБ сейчас важен прогноз на следующий год, так как на инфляцию этого года ЦБ уже может в меньшей степени повлиять, заметила она. "Для нас очень важно соответствующее понимание того, как будут осуществляться бюджетные расходы в следующем году. Но бюджетный фактор - это не единственный фактор", - добавила Набиуллина, отметив, что влияние оказывает том числе динамика цен на продовольственные товары.

Ранее в сентябре Набиуллина не исключала, что инфляция в России может опуститься ниже 4% до конца 2019 года. ЦБ также констатировал снижение инфляционных ожиданий россиян в сентябре до минимальных значений с июня 2018 года.

В свою очередь Минэкономразвития (МЭР) в своем докладе спрогнозировало инфляцию в РФ по итогам текущего года на уровне 3,6-3,8%. По данным МЭР, годовая инфляция в РФ в августе замедлилась из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции, темпы которого ускорились до 10,07% по сравнению с июлем, когда цены на эту продукцию снизились на 3,94%.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 проходит в Сочи с 9 по 11 октября. Его проводит ЦБ РФ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Ежегодно FINOPOLIS собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Организационный партнер - Фонд "Росконгресс".

В новость были внесены изменения (13:28 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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