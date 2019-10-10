ЦБ работает со Сбербанком над максимально быстрым подключением к системе быстрых платежей

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России работает со Сбербанком над максимально быстрым подключением к системе быстрых платежей (СБП). Об этом журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Банк начал работы [по подключению к СБП]. Он начал их позже, чем остальные, поэтому идет сдвижка в сроках. Но мы в диалоге с банком для того, чтобы обеспечить максимально быстрые сроки подключения к системе быстрых платежей", - сказала она.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, а банки с универсальной лицензией - до 1 октября 2020 года. Сбербанк до сих пор этого не сделал.

В ходе Восточного экономического форума Герман Греф сообщил, что Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок из-за необходимости многочисленных доработок со стороны ЦБ и Сбербанка. В ответ на это регулятор заявил, что готов применять меры к системно значимым банкам, которые не уложатся до 1 октября, в том числе в виде штрафов и предписаний. Сейчас к СБП подключено 18 банков, в том числе девять системно значимых.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 проходит в Сочи с 9 по 11 октября. Его проводит ЦБ РФ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Ежегодно Finopolis собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Организационный партнер - Фонд "Росконгресс".

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