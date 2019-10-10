Банк России рассматривает варианты снижения ключевой ставки в 2019 году

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России рассматривает разные варианты снижения ключевой ставки в 2019 году. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить о том конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы не решилась", - сказала она, отвечая на вопрос, является ли для ЦБ основным сценарием еще два снижения ставки в 2019 году.

Ранее Набиуллина сказала, что ЦБ планирует смягчать ДКП быстрее, чем предполагалось ранее.