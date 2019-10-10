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Строительство трассы "Меридиан" на территории Саратовской области начнется в 2020 году

Полностью завершить строительство частной трассы из России в Китай планируется к 2024 году

САРАТОВ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство первой частной трассы "Меридиан" из России в Китай начнется в 2020 году на территории Саратовской области, сообщил в четверг на II Саратовском экономическом форуме "Движение только вперед!" председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов.

"Мы очень много сделали, чтобы дорога в следующем году начала строиться. Наш проект включен в план магистральной инфраструктуры, который утвержден правительством РФ, и даже прозвучал в указе президента, где говорится о том, что к 2024 году должно быть открыто сквозное автомобильное движение между Китаем и Европой. Наш проект, наверное, кратчайший путь из Китая в Европу", - сказал Рязанов.

Он также уточнил, что китайские инвесторы проявляют большой интерес к строительству трассы. Однако, по словам Рязанова, большинство строителей должны быть из России или Казахстана, потому что Казахстан уже завершил строительство своего участка, и 2700 км построены достаточно быстро. Председатель совета директоров добавил, что в Саратовской области строить дорогу будут в бетонном исполнении.

Первая частная трасса из России в Китай "Меридиан" пройдет по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году. Проект автодороги из Китая в Западную Европу будет стартовать в Китае, проходя через Казахстан, ряд регионов РФ и входить в Белоруссию на территории Смоленской области. Четырехполосная дорога будет полностью платной, а стоимость проезда по ней для перевозчиков из стран, не входящих в ЕАЭС, составит 70 евроцентов.

Второй экономический форум "Движение только вперед!" проходит в Саратове 10-11 октября, в нем примут участие около 600 экспертов со всей России, а также из-за рубежа: к участию приглашены гости из Турции, Узбекистана, Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Финляндии, КНР, Кореи, Ирана, Испании, Люксембурга. Цель форума - наладить неформальный диалог между властью и бизнесом. Эксперты обсудят вопросы агропромышленного комплекса, развития малого и среднего предпринимательства, поделятся опытом и планами реализации национальных проектов. Первый межрегиональный экономический форум в Саратове состоялся в марте 2018 года.

Теги
РоссияСаратовская область
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