Аксаков сообщил, что депутаты на успеют до 1 ноября принять закон о цифровых финактивах

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Госдума не успеет принять закон о цифровых финансовых активах до 1 ноября, несмотря на соответствующее поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Боюсь, что нет", - ответил он на вопрос, будет ли принят соответствующий закон до 1 ноября.

При этом Аксаков отметил, что компромисс в вопросе регулирования криптовалют может быть найден.

"Компромисс, я считаю - это дать такую возможность [использования криптовалют в РФ] и ключ Центральному банку. То есть такое явление может быть, но с разрешения Банка России, который категорически против этого", - добавил он.

По мнению Аксакова, необеспеченные криптовалюты являются "реальной опасностью", тогда как "так называемые стейблкоины [разновидность криптовалюты, которая обеспечена каким-нибудь традиционным ценным активом] вполне реальная вещь", каковая уже развивается и будет двигаться дальше.

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Госдуме обеспечить принятие законопроекта "О цифровых финансовых активах" до 1 ноября.

О законопроекте

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. В первоначальной редакции он предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта).

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме.