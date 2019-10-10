Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксаков сообщил, что депутаты на успеют до 1 ноября принять закон о цифровых финактивах

В то же время, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, компромисс в вопросе регулирования криптовалют может быть найден

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Госдума не успеет принять закон о цифровых финансовых активах до 1 ноября, несмотря на соответствующее поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Боюсь, что нет", - ответил он на вопрос, будет ли принят соответствующий закон до 1 ноября.

При этом Аксаков отметил, что компромисс в вопросе регулирования криптовалют может быть найден.

"Компромисс, я считаю - это дать такую возможность [использования криптовалют в РФ] и ключ Центральному банку. То есть такое явление может быть, но с разрешения Банка России, который категорически против этого", - добавил он.

По мнению Аксакова, необеспеченные криптовалюты являются "реальной опасностью", тогда как "так называемые стейблкоины [разновидность криптовалюты, которая обеспечена каким-нибудь традиционным ценным активом] вполне реальная вещь", каковая уже развивается и будет двигаться дальше.

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Госдуме обеспечить принятие законопроекта "О цифровых финансовых активах" до 1 ноября.

О законопроекте

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. В первоначальной редакции он предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта).

В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
Реклама на ТАСС
ЦБ планирует ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось раньше
Это позволят сделать устойчивые тренды в инфляции, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС