Реклама будущего: как цифровые решения удвоили конверсии привычных форматов

Результаты инновационной рекламной кампании Maer Group, разработанной в сотрудничестве со Сбербанком, были представлены на ежегодной профессиональной конференции "День бренда 2019" в Москве 8 октября. Исполнительный директор Maer Group DIGITAL Павел Виноградов в рамках сессии "Рекламные теории и практики" рассказал о том, как новая цепочка рекламных сообщений оказалась в несколько раз эффективнее, чем аналоги 2018 года. Скачок показателей обеспечила синхронизация давно зарекомендовавших себя форматов и последних разработок компании: роликов на радио, медиафасадов и технологии цифровых сообщений, которые "догоняли" пользователя в сети. Средняя конверсионность рекламной кампании выросла в два раза, в то время как стоимость одной заявки вдвое снизилась.

Этапы синхронизации

Одновременно запустить рекламу на радио и наружные видеоролики крайне сложно - аудиоролики выходят в эфир без четкого графика. Оплату фиксированного времени выхода специалисты из Maer Group не рассматривали изначально, так как это увеличило бы бюджет рекламной кампании. Решение было найдено во время разработки задачи по продвижению одного из банковских продуктов Сбербанка - "Бизнес-карты" платежной системы Mastercard.

"Медиамикс был сформирован в соответствии с медиапотреблением аудитории продукта и включал в себя классические радио, интернет и цифровую наружную рекламу, - рассказывает руководитель офлайн-медиа Сбербанка Лидия Маркова. - Нам потребовалось усилить эффект воздействия и повысить видимость сообщения, преодолеть „экономику внимания“ пользователя".

В результате проблему решили в несколько шагов: в партнерстве с радиостанцией специалисты Maer Group создали специальный рекламный модуль, который посылал сигнал запуска изображения на наружных носителях компании каждый раз, когда в эфире звучал необходимый аудиоролик. Для показа такой рекламы были выбраны наружные носители премиум-класса: крупные медиафасады и максимально заметные рекламные экраны.

Важно отметить, что для стопроцентной точности синхронизации Maer Group и Сбербанк приняли решение и увеличили длительность ролика на радио до 30 секунд при десятисекундном ролике на наружных носителях. Это позволило запускать ролик на медиафасадах и диджитал-супер-сайтах, успевая закончить текущий рекламный ролик.