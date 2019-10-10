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Правительство поддержит регионы Дальнего Востока, пострадавшие от паводков

Произошедшее в июле и августе наводнение было вызвано обильными дождями

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство РФ окажет поддержку трем регионам Дальнего Востока, пострадавшим от паводков, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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"Ну и мы оказываем поддержку трем регионам Дальнего Востока, которые пострадали от паводка летом этого года: это Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область", - сказал он, открывая заседание кабинета министров.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводков дальневосточных регионов принять необходимые меры, чтобы предоставить пострадавшим новое жилье и организовать ремонт помещений, по оценке ущерба от паводков и формированию списков граждан, имеющих право на выплаты и другую помощь. Также он поручил обеспечить скорейшее восстановление объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате паводка. При этом бюджетам регионов ДФО должны быть обеспечены субсидии на возмещение аграриям затрат по кредитам и оказание помощи в восстановлении посевных площадей и так далее.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная область
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