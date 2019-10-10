"Яндекс" запустил в США первый образовательный проект в сфере IT

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" выводит на рынок США свою образовательную программу "Яндекс.Практикум". Компания уже запустила первые четыре бесплатных IT-курса, сообщила ТАСС генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

"Сейчас в США доступна бесплатная часть для четырех курсов: фронтенд- и веб-разработчик, аналитик данных и специалист по data science. Самый популярный курс на данный момент - фронтенд, на втором месте - аналитик данных. До конца года планируем выложить платную часть этих четырех курсов. Кроме того, в течение нескольких месяцев готовим новые старты, в "Яндекс.Практикуме" уже шесть профессий", - сказала она.

По словам Буниной, компания до запуска провела исследование американского рынка и теперь приняла стратегию по выходу на него. "Сейчас экспериментируем с совсем малым количеством студентов, чуть позже будем готовы делиться результатами", - пояснила генеральный директор "Яндекса".

Она отметила, что "Яндекс" видит потенциал в развитии образовательного направления в США, так как уверен, что переподготовка взрослых людей к новым технологическим профессиям - это мировая тенденция, и она вскоре начнет развиваться повсеместно. "Мы видим, что машины могут взять на себя часть рутинных функций, поэтому люди будут высвобождаться. С другой стороны, во многих профессиях сильно не хватает специалистов. Получается, есть высвободившиеся человеческие ресурсы в одном месте и потребность в кадрах в другом, их необходимо соединить", - заключила Бунина, не уточнив иных подробностей.

"Яндекс.Практикум" - это специальный сервис онлайн-образования. На данный момент компания обучает будущих инженеров по тестированию, специалистов Data Science, бэкенд-разработчиков, фронтенд-разработчиков, аналитиков данных и веб-разработчиков. Сейчас программа работает в РФ.