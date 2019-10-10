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Предприятия Тульской области подписали ряд соглашений с компаниями Китая на $15,5 млн

Церемония подписания состоялась в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Представители предприятий Тульской области подписали в четверг соглашения с китайскими партнерами на общую сумму в 1 млрд рублей (порядка $15,44 млн). Церемония подписания состоялась в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине в рамках презентации потенциала российского региона.

"Мы подписали четыре соглашения на сумму свыше 1 млрд рублей", - сообщил журналистам губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"В рамках межрегионального сотрудничества [РФ и КНР] уже завтра мы подпишем соглашение [об установлении побратимских отношений] с провинцией Хэбэй (Северный Китай), которая схожа с Тульской областью по производству, по тем химическим и металлургическим объектам, которые там находятся, - продолжил глава российского региона. - И [будет подписано] еще одно соглашение [между предприятиями Тульской области и провинции Хэбэй] на 7,8 млн долларов".

По словам Дюмина, несмотря на небольшой объем инвестиций, с точки зрения "отдельно взятого субъекта РФ - Тульской области, эта цифра - значима". "Это новые инвестиции, новые производства, новые рабочие места и пополнение доходов бюджета", - резюмировал губернатор.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между ООО "Белевская кондитерская компания" и китайской Lester Tianjin International Trade Company, в соответствии с ним в КНР будет поставляться пастила. Еще одна договоренность достигнута между кондитерской фабрикой "Тореро" и торговой компанией российских товаров "Дженда". Китайская сторона получает права на продажу вафельных изделий, производимых в Тульской области.

Свою продукцию на рынок Китая будут также поставлять производитель масла "Кубаньмасло-ЕМЗ" и птицефабрика "Воловский бройлер".

Теги
РоссияКитайДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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