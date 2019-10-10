Делегации Китая и Армении будут искать поставщиков на бизнес-форуме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Закупочные делегации Китая и Армении в рамках бизнес-форума "Дело за малым" в Краснодаре проведут переговоры о поставках продукции с кубанскими предпринимателями. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

"Закупочные делегации Китая и Армении на площадке форума "Дело за малым" проведут деловые переговоры об экспорте продукции с кубанскими производителями, на 18 и 19 октября запланирована биржа деловых контактов", - сказал Воротников.

Он уточнил, что для кубанских субъектов малого и среднего предпринимательства Армения представляет собой крупный рынок для сбыта. В круг интересов Армении входит продукция пищевой промышленности, различные сельскохозяйственные культуры. Так, например, еще в 2018 году между Краснодарским краем и Арменией уже был заключен контракт по экспорту сахара. В составе делегации из Армении в Краснодар прибудет руководитель направления СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Армения, который также является главой ассоциации дистрибьюторов и производителей.

По данным Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, в круг интересов Китая входят такие товары, как шоколад, пиво, безалкогольные напитки, рыбные консервы, подсолнечное масло, пиломатериалы, а также зернобобовые культуры.

Форум "Дело за малым" пройдет в Краснодаре 18-19 октября. Предварительно свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Ожидается не менее 20 тыс. участников, форум станет одним из крупнейших бизнес-мероприятий в России. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.