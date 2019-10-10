Глава Росстандарта призвал производителей выработать стандарт крафтового пива

"Производителям крафтового пива нужно <...> объединиться в сообщество, которое сможет сформулировать четкие требования самим к себе. Это хорошая основа для создания комитета, в котором могут вырабатываться добровольные технические требования на основе консорциума", - сказал он в кулуарах форума "Стандартизация - 2019", который проходит в Петербурге.

Абрамов добавил, что такой стандарт можно будет сертифицировать, что может позволить производителям получать больший эффект. "Мы понимаем желание тех, кто придумал какую-то новую "фишку", чтобы это грамотно подать потребителям, чтобы использовать это для увеличения продаж, но, с другой стороны, мы понимаем, что, если есть какие-то четкие требования, то тогда это можно будет использовать для создания стандарта. <...> Мы готовы поддерживать маркетинговые ходы при условии, что они одинаковы для всех", - отметил Абрамов.

Russia Today 8 сентября сообщила о том, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Как поясняли в Росстандарте, производство крафтового пива в соответствии с техрегламентом ЕАЭС не предусмотрено, однако этот вид продукции потенциально может попадать в категорию "напитки, изготавливаемым на основе пива (пивные напитки)". Определение "крафтовое пиво" не закреплено нормативно-правовыми актами России, поэтому при производстве этого напитка пивоварни не ограничены ГОСТом и могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты. В связи с этим утверждение национального стандарта в этой области в настоящее время не планируется, однако участники рынка вполне могут использовать положения ГОСТа о производстве пивных напитков, а в дальнейшем принять участие в его пересмотре.

Представители пивоваренных компаний отмечали, что пересмотр и появление национальных ГОСТов в связи со вступлением в 2021 году техрегламента ЕАЭС является обычной практикой при появлении подобных транснациональных документов. При этом, введение нового регламента не означает, что пивовары не смогут производить крафтовое пиво. При принятии нового техрегламента ЕАЭС российские производители, как и прежде, должны будут производить продукцию в соответствии с региональными техническими условиями или ГОСТом, а также при условии соответствия пива требованиям нового технического регламента.