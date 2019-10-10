Более 200 глав компаний, министры и эксперты выступят на форуме Россия - Африка

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главы более 200 компаний, министры ключевых отраслей, а также представители экспертного сообщества выступят на форуме Россия - Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Об этом говорится в сообщении организатора форума - фонда "Росконгресс".

"На Форуме выступят более 200 глав компаний, министров ключевых отраслей и представителей экспертного сообщества из России и стран Африки. События посетят более 3000 представителей африканского бизнеса. <…> В рамках сессий деловой программы спикеры обсудят ключевые отрасли для развития сотрудничества между странами, а также общие вопросы гуманитарного и социального развития, влияющие на уровень образования, медицины и качества жизни людей", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что деловая программа форума разделена на три тематических трека: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере". Центральным событием форума станет пленарное заседание "Россия - Африка: раскрывая потенциал сотрудничества" под председательством президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

На треке "Развивая экономические связи", который будет посвящен укреплению экономического сотрудничества между Россией и странами Африки, выступят такие спикеры, как генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Торговой палаты Джибути Юссуф Мусса Давале.

На треке "Создавая совместные проекты", посвященном существующим и потенциальным проектам в нефтегазовой, агропромышленной сферах, созданию транспортной инфраструктуры и атомной энергетике с докладами выступят генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Андрей Лихачев.

"Трек "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере" объединит в дискуссиях о повышении качества жизни на Африканском континенте, безопасности, образовании и медицинском обслуживании экспертов в сфере КСО, председателей профильных фондов, представителей бизнеса и африканских государств", - добавили в "Росконгрессе".