"Газпром нефть" увеличит к 2025 году выпуск автобензина на 20%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" к 2025 г. увеличит производство светлых нефтепродуктов по итогам программы модернизации своих НПЗ в России. Об этом говорится в презентации к докладу директора дирекции нефтепереработки "Газпром нефти" Михаила Антонова в рамках конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ".

Так, увеличение объемов выпуска автобензина составит 20%, дизельного топлива - 40%, керосина - 60%. При этом производство высокосернистого мазута полностью прекратится.

С 2008 года "Газпром нефть" проводит масштабную модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы, после чего, как ожидается, возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.