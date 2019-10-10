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В кабмине сочли странными попытки Белоруссии оценить потери от налогового маневра

Как отметил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, невозможно потерять то, что тебе не принадлежит

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство России расценивает как странные заявления министра финансов Белоруссии о возможных потерях для экономики республики от проводимого в России налогового маневра. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

Ранее министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что потери его страны в 2020 году от налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят $400 млн .

"Странное рассуждение министра финансов Белоруссии", - сказал он. "Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит", - отметил пресс-секретарь. "Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовыми", - добавил он.

Теги
БелоруссияРоссияОсипов, Олег Сергеевич
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