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Евросоюз выделил €30 млн макрофинансовой помощи Молдавии

Речь идет только о первом транше из суммарной помощи объемом €100 млн

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз одобрил выделение €30 млн в качестве макрофинансовой помощи Молдавии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия одобрила в четверг выделение Молдавии €30 млн. Это первый транш в рамках программы макрофинансовой помощи Молдавии, утвержденной в 2017 году, суммарным объемом 100 млн евро", - говорится в документе.

Выделенные средства предназначены для обслуживания внешних долгов Молдавии и проведения структурных реформ.

Теги
Молдавия
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