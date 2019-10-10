Евросоюз выделил €30 млн макрофинансовой помощи Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Евросоюз одобрил выделение €30 млн в качестве макрофинансовой помощи Молдавии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия одобрила в четверг выделение Молдавии €30 млн. Это первый транш в рамках программы макрофинансовой помощи Молдавии, утвержденной в 2017 году, суммарным объемом 100 млн евро", - говорится в документе.

Выделенные средства предназначены для обслуживания внешних долгов Молдавии и проведения структурных реформ.