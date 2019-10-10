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В бюджете Карелии предусмотрели дополнительно 250 млн рублей на ремонт дорог и мостов

Средства выделят в 2019-2020 годах

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии утвердили поправки в бюджет на период 2019 и 2020 года, направив 250 млн рублей на строительство местных и региональных дорог. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович.

"В республике продолжается дорожное строительство, в том числе региональное и местные дороги. На эти цели выдаются 250 млн рублей", - сказал Шандалович.

10 млн рублей до конца года и еще 3 млн рублей в 2020 году направят на ремонт моста в деревне Хийденсельга Питкярансткого района. Как отметили в пресс-службе министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, остальная сумма пойдет на проектирование двух мостов в Петрозаводске, которые должны заменить аварийные.

Так, мост по улице Мерецкова был признан аварийным в 2017 году, после чего по нему ограничено движение общественного транспорта. Из-за этого, городским властям пришлось перестроить несколько маршрутов троллейбусов, которым вовсе запрещен въезд на этот мост.

В Минтранспорта Карелии также напомнили, что ремонт региональных дорог в республике будет проводится за счет федерального бюджета, из которого Карелия получит дополнительно 600 млн рублей на продолжение строительства дороги "Велика Губа - Оятевщина", а также реконструкцию трассы "Олонец - Вяртсиля".

Дорога "Великая губа - Оятевщина" составляет около 40 км и ведет к деревне Оятевщина, откуда можно будет организовать автомобильный подъезд к острову Кижи, куда сегодня можно попасть только по Онежскому озеру в период навигации. В апреле 2019 года Минтранс РФ одобрил финансирование завершения работ по строительству этой трассы в течение 2020-2021 годов с финансированием в размере 1 млрд рублей.

Теги
РоссияКарелия
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