В США выпустили партию кроссовок Jesus Shoes со святой водой

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ограниченная партия эксклюзивных кроссовок под броским названием Jesus Shoes ("Обувь Иисуса") распродана в США за считанные минуты, несмотря на цену в $3 тыс. за пару. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.
Эти кроссовки, маркированные товарным знаком Nike, не имеют никакого отношения к компании. Nike Air Max 97s послужили лишь основой для Jesus Shoes, выпущенных партией менее 20 пар. Воздушная подушка в платформе наполнена водой из реки Иордан, которую освятил священник. Сбоку кроссовок изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея, в которой описывается, как Иисус Христос ходил по воде. Шнурки продеты в имитацию креста, стельки ярко-красного цвета призваны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Кроссовки продавались в коробках с изображением ангела и печати, напоминающей папскую.
JESUS SHOES: A limited-edition sneaker, which is filled with holy water in the soles and blessed by a priest, sold out within minutes of its debut, despite each pair costing a whopping $3,000! https://t.co/RgOzvUkSZT— FOX 32 News (@fox32news) 10 октября 2019 г.
Новинка создана дизайнерами фирмы MSCHF, базирующейся в нью-йоркском районе Бруклин. Коммерческий директор предприятия Дэниел Гринберг назвал данный проект пародией на тенденцию выпускать и рекламировать товар в сотрудничестве с компаниями из совершенно разных отраслей. "Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия", - пояснил он.
MSCHF не планирует выпускать вторую партию Jesus Shoes. Основатель бренда Гэбриел Уэйли не исключил, что такое может произойти в будущем.