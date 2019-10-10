В США выпустили партию кроссовок Jesus Shoes со святой водой

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ограниченная партия эксклюзивных кроссовок под броским названием Jesus Shoes ("Обувь Иисуса") распродана в США за считанные минуты, несмотря на цену в $3 тыс. за пару. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Эти кроссовки, маркированные товарным знаком Nike, не имеют никакого отношения к компании. Nike Air Max 97s послужили лишь основой для Jesus Shoes, выпущенных партией менее 20 пар. Воздушная подушка в платформе наполнена водой из реки Иордан, которую освятил священник. Сбоку кроссовок изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея, в которой описывается, как Иисус Христос ходил по воде. Шнурки продеты в имитацию креста, стельки ярко-красного цвета призваны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Кроссовки продавались в коробках с изображением ангела и печати, напоминающей папскую.