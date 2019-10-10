Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США выпустили партию кроссовок Jesus Shoes со святой водой

Это модифицированные Nike Air Max 97s, в их платформе освященная вода из Иордана, а сбоку обуви изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея. Стоимость одной пары обуви - $3 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ограниченная партия эксклюзивных кроссовок под броским названием Jesus Shoes ("Обувь Иисуса") распродана в США за считанные минуты, несмотря на цену в $3 тыс. за пару. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Эти кроссовки, маркированные товарным знаком Nike, не имеют никакого отношения к компании. Nike Air Max 97s послужили лишь основой для Jesus Shoes, выпущенных партией менее 20 пар. Воздушная подушка в платформе наполнена водой из реки Иордан, которую освятил священник. Сбоку кроссовок изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея, в которой описывается, как Иисус Христос ходил по воде. Шнурки продеты в имитацию креста, стельки ярко-красного цвета призваны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Кроссовки продавались в коробках с изображением ангела и печати, напоминающей папскую.

Новинка создана дизайнерами фирмы MSCHF, базирующейся в нью-йоркском районе Бруклин. Коммерческий директор предприятия Дэниел Гринберг назвал данный проект пародией на тенденцию выпускать и рекламировать товар в сотрудничестве с компаниями из совершенно разных отраслей. "Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия", - пояснил он.

MSCHF не планирует выпускать вторую партию Jesus Shoes. Основатель бренда Гэбриел Уэйли не исключил, что такое может произойти в будущем.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Глава Росстандарта рассказал о разнице между советскими и российскими ГОСТами
Алексей Абрамов отметил, что "если раньше это был инструмент регулирования плановой экономики, то сегодня это инструмент саморегулирования в условиях развивающейся рыночной экономики"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС