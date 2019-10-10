Госдума одобрила в I чтении определение налоговой базы НДС при перепродаже бытовой техники

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий установление порядка определения налоговой базы по НДС при продаже купленной у физических лиц электронной и бытовой техники. Документ инициирован Смоленской областной Думой.

Сейчас законодательством установлены особые правила определения налоговой базы по НДС при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с целью перепродажи. Налоговым кодексом предусмотрено, что налоговая база рассчитывается как разница между ценой, определяемой в соответствии с общими положениями о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами, с учетом НДС, и ценой приобретения этих автомобилей.

Законопроект предлагает установить аналогичный порядок расчета налоговой базы по НДС для отдельных видов электронной и бытовой техники по перечню, утверждаемому правительством РФ, приобретаемых у физлиц с целью перепродажи.

В первоначальной редакции законопроекта предполагалось распространить действие этих норм на автомобили и технику, приобретаемую не только у физлиц, но и у плательщиков НДС. Однако правительство РФ такие поправки не одобрило.