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Власти Липецкой области намерены развивать в регионе органическое земледелие

Глава администрации области Игорь Артамонов отметил, что регион "в лидерах по выращиванию овощей закрытого грунта, высоким обещает быть и урожай сахарной свеклы"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены развивать в сельскохозяйственной отрасли региона новые малые формы хозяйствования и органическое земледелие, сообщил в четверг глава администрации области Игорь Артамонов на проходящей в Москве 21-й российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019".

"Нам есть куда стремиться, нужно менять упаковку, развивать новые малые формы хозяйствования, зеленую продукцию, органическое земледелие", - сказал он, комментируя участие местных производителей в отраслевом мероприятии. В частности, по словам Артамонова, Липецкую область представили на "Золотой осени" 15 предприятий, работающих в сфере садоводства, овощеводства, а также перерабатывающей промышленности.

В этой связи глава региона подчеркнул, что области есть чем гордиться, приведя в подтверждение своих слов наличие хороших показателей по экспорту продукции АПК, выращиванию овощей закрытого грунта и сахара.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, ТАСС отметили, что в текущем году урожай только зерновых культур в регионе превысил 3 млн т, а средняя урожайность яровой пшеницы стала рекордной и составила 48,8 центнера с гектара. "Агропромышленный комплекс Липецкой области - один из лучших в стране, в этом году аграрии региона показывают рекордные результаты, Липецкая область в лидерах по выращиванию овощей закрытого грунта, высоким обещает быть и урожай сахарной свеклы", - прокомментировал работу местного АПК Артамонов.

В прошлом году липецкие аграрии собрали свыше 2,7 млн т зерновых, при этом средняя урожайность составила 42,6 центнера с гектара. Самую высокую урожайность в 2018 году обеспечили аграрии Елецкого района - 46,4 центнера с гектара. Урожай же масленичных культур в 2019 году, по данным пресс-службы, составил 105 тыс. т.

Теги
РоссияЛипецкая область
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