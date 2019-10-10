Стоимость патента для предпринимателей в Подмосковье повысится с 2020 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мособлдума в четверг на заседании приняла законопроект, по которому стоимость патента для предпринимателей со следующего года будет повышена, передает корреспондент ТАСС.

"Мы индексируем не размер стоимости патента, а размер предполагаемой годовой выручки по всем видам деятельности, от которой считается стоимость патентов. Есть 11 видов деятельности, по которым мы считаем, что размер возможной годовой выручки занижен, там удорожание произойдет не только на инфляцию - около 4,5% - но и немного будет в целом увеличено, не больше 11%", - пояснил журналистам после заседания председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Как уточнили журналистам в пресс-службе регионального Министерства финансов, законопроект предполагает индексацию потенциально возможного годового дохода на 6,5% по всем видам деятельности. На территории Московской области действует патентная система налогообложения для 75 видов предпринимательской деятельности. Для каждого из них установлены значения потенциально возможного годового дохода, которые в соответствии с Налоговым кодексом региональные власти вправе ежегодно индексировать. В Подмосковье изменения для индивидуальных предпринимателей последний раз устанавливались на 2017 год.

По данным регионального Минфина, средняя стоимость патента в Подмосковье сейчас одна из самых низких среди регионов Центрального федерального округа. В 2018 году в Подмосковье было выдано 82269 патентов, поступления в бюджет составили 1,3 млрд рублей. При индексации действующих значений годового дохода дополнительные поступления в 2020 году оцениваются порядка 179 млн рублей.