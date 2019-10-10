"Газпром нефть" за счет технологических проектов добудет до 2025 г. еще 110 млн т.н.э.

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" обновила технологическую стратегию, по которой за счет реализации новых технологических проектов объем дополнительной добычи может составить 110 млн тонн нефтяного эквивалента, а прирост запасов - почти в 600 млн т.н.э., сообщает компания.

"В 2019 году, с учетом формирования стратегии "Газпром нефти" до 2030 года, мы актуализировали и нашу технологическую стратегию, чтобы сфокусироваться на проектах с максимальной отдачей. Но уже по завершению первого этапа видно, что у сегмента новых технологий колоссальная востребованность и маржинальность. Пожалуй, сегодня это один из самых эффективных по доходности видов деятельности нашей компании. При этом надо учитывать не только прямой экономический эффект, но и возможности по развитию наших компетенций, доступ к опыту партнеров и возможность выхода на новые рынки", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Новая технологическая стратегия также подразумевает суммарный долгосрочный доход от портфеля техпроектов, которые будут закончены к 2025 году, в 130 млрд руб.

В компании отметили, что их цель - стать лидером отрасли по технологичности и активно заниматься реализацией успешных технологий на рынке. В фокусе внимания - работа с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами, увеличение выработки зрелых месторождений, освоение арктических территорий. Важными показателями эффективности разработок являются их востребованность и перспективы коммерциализации на отраслевом рынке.