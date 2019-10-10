Москва показала максимальную динамику в рейтинге перспективных центров роста в Европе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Москва поднялась сразу на 48 позиций в ежегодном рейтинге европейских городов с наилучшими перспективами экономического роста European Regional Economic Growth Index (E-REGI), заняв в нем 49 место. На фоне других участников рейтинга это наилучший показатель по динамике, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Москва показала максимальное по сравнению с другими участниками улучшение позиций в рейтинге - [поднялась сразу на 48 позиций]. Так, Бухарест поднялся в E-REGI-2019 на 40 пунктов, Ливерпуль - на 20, Глазго и Стамбул прибавили по 18 позиций", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы столичного департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова, улучшение позиций Москвы связано с ростом столичной экономики и развитием рынка труда. "Рост числа занятых в различных отраслях специалистов ведет к повышению спроса работодателей на коммерческую недвижимость, что, в свою очередь, увеличит привлекательность московского рынка недвижимости для инвесторов", - отметил он.

По его словам, в первую десятку двадцатого по счету рейтинга вошли Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид. Сотню европейских городов с наибольшим потенциалом экономического роста замыкают Генуя, Санкт-Петербург, Неаполь и Палермо.

О рейтинге

E-REGI анализирует 300 европейских агломераций с наилучшими перспективами экономического роста и показывает будущую активность арендаторов, формирующих спрос на недвижимость. Он используется международными компаниями при формировании инвестиционных стратегий в сфере недвижимости.

В итоговое исследование включено сто агломераций, в том числе все европейские столицы. Города в рейтинге оцениваются по 14 показателям объединенным в три группы: рост (динамика ВВП, доля расходов на исследования и разработки, объем венчурных инвестиций, плотность населения, занятость в сфере услуг, развитие человеческого капитала, уровень распространенности высшего образования, занятость выпускников вузов, качество преподавателей, количество научных публикаций, их цитирования и патентов), благосостояние (ВВП на душу населения) и деловая среда (политическая стабильность, риски дефолта, риски по коммерческим кредитам, членство в европейских интеграционных объединениях).