Реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска завершат в конце 2020 года

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Реконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска, которая позволит более чем в два раза увеличить число взлетов-посадок самолетов, завершится в конце 2020 года, сообщил в четверг журналистам министр транспорта края Константин Димитров.

Строительные работы начались в августе этого года. Это позволит увеличить количество взлетов-посадок в час в аэропорту с 12 до 28. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,9 млрд рублей. Средства на 2019 год в размере 600 млн рублей были выделены из Резервного фонда РФ. В четверг на рулежной дорожке начались бетонные работы.

"Очень значимое событие для развития региона, реконструкция рулежной дорожки - это завершающий этап развития нашего аэропорта. Аэропорт - это один из основных драйверов развития экономики и бизнеса региона. Последнее инфраструктурное ограничение аэропорта мы сейчас снимаем. В конце следующего годы мы завершим этот проект", - сказал министр.

По словам Димитрова, развитие аэропорта может в два раза, до 5 млн в год, увеличить пассажиропоток в ближайшие два-три года. "За счет развития хаба мы полетим напрямую в регионы", - подчеркнул он.

На Красноярском экономическом форуме в апреле 2018 года было заявлено о планах создать хаб на базе двух аэропортов, Красноярска и Черемшанки. Стоимость проекта оценивается в 35 млрд рублей до 2027 года. При реализации этого проекта там будет построено 830 тыс. кв. м производственных и логистических площадей, грузооборот хаба составит не менее 800 тыс. т авиационных грузов и 160 тыс. контейнеров в год.

Аэропорт Красноярск (прежнее название - Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.