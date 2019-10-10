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Северный Кавказ

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 24% за девять месяцев 2019 года

Он составил 1 млн 147 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за девять месяцев текущего года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил более 1 млн 147 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг помощник генерального директора АО "Аэропорт "Махачкала" Мурад Шамсудинов.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы с января по сентябрь включительно текущего года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 147 тыс. 331 пассажир", - сказал Шамсудинов.

По его словам, за этот период на 22% увеличилось количество рейсов. "Данный показатель за три квартала этого года составил 9 тыс. 209 авиарейсов", - уточнил собеседник агентства.

При этом, добавил он, количество перевезенных грузов и почты составило более 2,8 т, рост составил 144%.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше запланированного. Это также почти на 200 тыс. человек превысило показатели 2017 года.

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