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Власти Татарстана прогнозируют рост доходов бюджета 2020 года на 11,7%

Власти республики в следующем году также ожидают роста валового регионального продукта на 2,5%

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Татарстана в 2020 году ожидаются в размере 264,8 млрд рублей, что на 11,7% выше первоначальных плановых показателей, сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.

"В 2020 году доходы запланированы в сумме 264 млрд 818 млн 828,6 тыс. рублей (по сравнению с первоначальными плановыми показателями 2019 года больше на 11,7 %), в 2021 году - 270 млрд 33 млн 384,7 тыс. рублей, в 2022 году - 272 млрд 339 млн 250,1 тыс. рублей", - говорится в сообщении по итогам парламентских слушаний о бюджете республики.

Расходы на следующий год запланированы в размере 267,9 млрд рублей, дефицит бюджета составит 3,1 млрд рублей.

Власти республики в следующем году ожидают роста валового регионального продукта на 2,5%, индекса промышленного производства - на 2,9%, среднемесячной заработной платы - на 6,3% при инфляции на уровне 3,8%.

Бюджет рассчитан с учетом экспортной цены на нефть в размере $59,7 за баррель в 2020 году и курсе доллара в размере 64,9 рублей.

Теги
РоссияТатарстан
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