Госдума одобрила в I чтении учет спиртосодержащих лекарств и медицинского спирта в ЕГАИС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Документ предусматривает внедрение единой государственной автоматизированной информациионной системы (ЕГАИС) на всей цепочке движения фармацевтической субстанции медицинского спирта и спиртосодержащих лекарственных средств в отношении лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку и хранение такой продукции. Законопроект инициирован группой членов Совета Федерации.

Предлагается установить обязанность лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку и хранение фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), передавать в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) информацию об объеме закупки, перевозки, хранения и поставок указанной продукции. Это позволит пресечь незаконные поставки спирта, отмечается в пояснительной записке.

Запрещается производство медицинского спирта с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Также вводится запрет на реализацию фармацевтической субстанции этилового спирта организациям, занимающимся разведением, выращиванием, содержанием животных. Кроме того, организации оптовой торговли лекарственными средствами будут обязаны хранить закупленную фармацевтическую субстанцию этилового спирта, реализовывать или передавать в установленном законом порядке в таре объемом не более 1 л.

Введение соответствующих запретов и ограничений обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, считают авторы законопроекта.

"Медицина потребляет сегодня 4 млн декалитров безакцизного медицинского спирта, 2 млн из них идут на медицинские манипуляции, а 2 идут на так называемую фармацевтическую промышленность, и вот эти 2 млн находятся в руках полулегальной мафии, которая использует гораздо больше безакцизного медицинского спирта, и производит продукцию, которую потребляют, в том числе и дети, поскольку она по низкой цене идет", - отметил в своем выступлении депутат Геннадий Онищенко.