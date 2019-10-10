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Медведев призвал перейти к реализации планов по регионам с низким уровнем развития

Премьер отметил, что среди субъектов РФ есть примеры, когда регионы не обладают какой-то "фантастической" сырьевой базой, но находят свою специализацию и свои точки роста

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал переходить к практической реализации планов по регионам с низким уровнем социально-экономического развития.

"Сейчас задача - подвести черту под анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами. Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах <...> и, наконец, перейти к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, и работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья, улучшения экологии, решения социальных проблем", - сказал он, открывая совещание по индивидуальным программам развития сложных регионов.

Премьер отметил, что среди субъектов РФ есть примеры, когда регионы, которые не обладают какой-то "фантастической" сырьевой базой или не имеют возможностей по наращиванию экономических проектов, тем не менее успешно развиваются, потому что нашли свою специализацию и свои точки роста. "Поэтому мы готовы помогать тем территориям, которые пока только ведут над этим работу, думают о том, что может быть таким вот важным фактором развития, который необходимо использовать для того, чтобы создать здесь новую экономику. Ну и в плане привлечения инвестиций, и в плане запуска новых проектов в таких регионах, и, конечно, в социальной сфере - решении самых разных задач", - сказал глава кабинета министров.

Медведев напомнил о введении специального механизма для этих целей - кураторства членов правительства за регионами с низким уровнем социально-экономического развития. Были определены 10 регионов с наиболее сложной ситуацией по инвестициям, по доходам, по уровню бедности и по безработице.

"Регионы все разные, особенности каждой территории, ее наиболее перспективная экономическая специализация должны быть тщательно проработаны, в том числе с учетом реализуемых в регионе национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ, поэтому в каждую программу нужно включить как сквозные решения, так и целевые показатели", - подчеркнул премьер.

"Остается нерешенным вопрос о механизмах и источниках финансирования в ряде случаев, потому что по ряду регионов мы решения принимали, по ряду - нет. Кроме того, сформированные предложения должны быть оценены с точки зрения того, насколько они необходимы и достаточны, то есть, иными словами, насколько они попадают в цель", - заключил Медведев.

Кураторы для регионов

Ранее Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов, занявших наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Больше всего регионов для кураторства досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Марий Эл, министр труда Максим Топилин - Алтайский край.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТопилин, Максим АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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