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Эксперт: регулирование цифровых платформ нужно согласовывать на глобальном уровне

Обеспечить ограничение доли иностранного владения в значимых для информационной структуры России интернет-ресурсах возможно с помощью антимонопольных мер в партнерстве с другими странами, отметил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Обеспечить ограничение доли иностранного владения в значимых для информационной структуры РФ интернет-ресурсах возможно с помощью антимонопольных мер в партнерстве с другими странами, в том числе с партнерами по БРИКС, считает директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит в формате расширенного заседания законопроект об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры РФ, 20% голосующих акций. В мероприятии примут участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, эксперты отрасли.

По словам Иванова, реализовывать подобные ограничения стоит в партнерстве с другими странами, в том числе в координации с партнерами по БРИКС, тем более, что одним из членов этого объединения является Китай, который претендует на роль глобального лидера в сфере цифровых технологий.

"Если мы ограничим рост этих цифровых платформ антимонопольными мерами, то мы можем с вами получить гораздо более интересный результат. Это точно не одноходовое решение. Нужна работа с другими странами - речь о возможности выстраивания альянса", - сказал Иванов ТАСС.

"Надо понимать, что внутри БРИКС есть и зарождающийся гигант - это Китай. Он претендует на глобальное лидерство, но сейчас они не смогли это сделать. Они пытаются выйти на глобальный рынок, но пока что большого успеха у китайских провайдеров мы не видим", - сказал Иванов, предположив, что глобальное партнерство сулит большие перспективы развитию отрасли.

Роль цифровых платформ в экономике страны

По словам эксперта, информационно-коммуникационные компании имеют стратегическую значимость для российской экономики и социальной сферы. Их доля в совокупном ВВП страны превышает 5%, при этом отмечается тенденция ее ежегодного роста на 10-15%, что существенно выше темпов роста ВВП страны. Только оборот рекламного рынка в интернете, по экспертным оценкам, составляет 190 млрд руб. в год, что превышает оборот рынка телевизионной рекламы.

Говоря о рисках, Иванов указал на то, что компании, владеющие интернет-ресурсами, накапливают и обрабатывают обширные данные о российских пользователях. "Предоставление доступа к такой информации может использоваться не только в целях продвижения отдельных товаров или услуг на российском рынке, но и как инструмент манипулирования на рынках товаров", - сказал Иванов.

Мировой опыт

Эксперт напомнил, что в международной практике первые примеры регулирования государством сферы владения крупными и стратегически значимыми компаниями были реализованы еще в начале XX века в США и в настоящее время действует ряд ограничений на прямые инвестиции в чувствительные для национальной безопасности отрасли.

Подобные меры, отметил он, действуют и в Японии, где правительство c 1 августа 2019 года добавило телекоммуникации и информационные технологии в список высокотехнологичных отраслей, в которых иностранное участие в японских компаниях ограничено.

Аналогичные, явные или негласные, ограничительные механизмы действуют также в Индии и ряде стран ЕС.

О законопроекте

Законопроект об интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры РФ, был внесен в нижнюю палату парламента 26 июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно документу, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ".

Согласно законопроекту, предлагается ограничить иностранное владение такими цифровыми ресурсами долей в 20% голосующих акций, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

В отношении компаний предлагается установить особые требования по структуре владения, а также по доступу иностранных субъектов к собранным и обрабатываемым данным о российских пользователях. Законопроектом предполагается, что компании, соответствующие установленным требованиям, смогут получать государственную поддержку их деятельности и услуг.

Теги
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