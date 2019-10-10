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Северный Кавказ

Ставропольский край завершил программу устранения цифрового неравенства

Бесплатный доступ к интернету получили жители 136 населенных пунктов края численностью от 250 до 500 человек

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство последних точек доступа к интернету завершилось в двух районах Ставрополья в рамках программы устранения цифрового неравенства. Регион досрочно реализовал проект, сообщила в четверг пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"На Ставрополье устранено цифровое неравенство. Строительство последних 22 точек доступа к беспроводному интернету завершено в Шпаковском и Кочубеевском районах. <…> Завершение строительства необходимой инфраструктуры планировалось на конец 2019 года, доступ к интернету был предоставлен жителям уже в октябре", - говорится в сообщении.

Программа устранения цифрового неравенства начала реализовываться в регионе в 2015 году в рамках трехстороннего соглашения между правительством края, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком". Бесплатный доступ к интернету получили жители 136 населенных пунктов края численностью от 250 до 500 человек.

Решение задач программы "Устранение цифрового неравенства" продолжится в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", который рассчитан на 2019-2024 гг. Предполагается, что доступом к интернету будут обеспечены малые населенные пункты. Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, общий объем финансирования - более 1,5 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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