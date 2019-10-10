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Греф считает, что криптовалюта от Facebook не будет популярна в России

Также, по словам главы Сбербанка, не следует спешить с регулированием "стейблкоинов"

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Криптовалюта Libra, которую создает Facebook, не будет популярна в России, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Будем ли мы использовать Libra? Боюсь, что нет, потому что, скорее всего, в России большое количество игроков имеют свои планы в этой части", - сказал он, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis

При этом, по его словам, не следует спешить с регулированием "стейблкоинов" (stablecoin - криптовалюты, имеющие обеспечение в виде актива).

"На мой взгляд, здесь не надо спешить с регулированием. Я не верю ни в какие централизованные продвинутые системы. Я считаю, что нужно создавать условия для того, чтобы децентрализованные системы такого рода появлялись, сначала надо посмотреть, как они будут развиваться. Никакой угрозы в отличие от биткоина и традиционных криптовалют я здесь не вижу. На самом деле я думаю, что это будет развиваться и дает большую возможность в том числе для развития экосистем", - сказал глава Сбербанка.

Facebook в июне текущего года объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 проходит в Сочи с 9 по 11 октября. Его проводит ЦБ РФ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Ежегодно Finopolis собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Организационный партнер - Фонд "Росконгресс".

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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