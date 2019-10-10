ЦБ впервые оштрафует два банка за отсутствие систем распознавания мошеннических транзакций

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России впервые готовит штрафы двум банкам за отсутствие систем антифрода. Об этом сказал журналистам первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в кулуарах форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Системы антифрода, используемые в банковской сфере, отслеживают нетипичные операции, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник.

"Мы готовим штрафы двум банкам за то, что они не обратили внимание на то, что они должны заботиться о своих клиентах, у них антифрода нет. В принципе антифрода не было", - сказал Сычев. Решение о штрафах пока не вынесено, должна пройти "внутренняя процедура", отметил он.

Факты отсутствия таких систем были выявлены в результате плановых проверок в 2019 году, добавил он.

"Неприятность не только в том, что это может как-то сильно повлиять на финансовое состояние банка, сколько сам факт для руководства банка - все прекрасно понимают, что просто так не штрафуют", - сказал Сычев.

"Закон вступил в силу, время мы дали на то, чтобы банки отработали эту тему. Последовательно будем добиваться того, чтобы у банков работали и эффективно работали системы антифрода", - заключил он.