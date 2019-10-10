Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тыс. рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость проезда по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург составит около 2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Минтранса со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова.

"Дорого ли ездить по платным дорогам в России? Проехать 670 км по самой современной автодороге М-11 можно за семь часов вместо прежних 10. За поездку водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тыс. рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино. А цена 1 л бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки этого напитка", - сказал он, выступая на Всемирном дорожном конгрессе в Абу-Даби.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью ТАСС сообщал, что стоимость проезда по платному участку М-11 составит около 3-3,5 тыс. рублей с учетом бензина.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.