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Глава Росстандарта рассказал о разнице между советскими и российскими ГОСТами

Алексей Абрамов отметил, что "если раньше это был инструмент регулирования плановой экономики, то сегодня это инструмент саморегулирования в условиях развивающейся рыночной экономики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Государственные стандарты (ГОСТы), которые применяются в современной России, рассчитаны на развитие конкуренции, в то время как в советское время они лишь регулировали плановую экономику, считает руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"На мой взгляд, стандарты сегодня отличаются от тех стандартов в том, что другие принципы разработки и применения. Если раньше это был инструмент регулирования плановой экономики, то сегодня это инструмент саморегулирования в условиях развивающейся рыночной экономики. Когда мы даем возможность конкурировать производителям продукции, конкурировать за качество, за своего потребителя, и соответственно, использовать новые современные технологии", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Стандартизация - 2019", который проходит в Петербурге.

Абрамов добавил, что государство полностью не самоустраняется от контроля вопросов безопасности. "У нас все эти задачи решаются в рамках инструментов технического регулирования, где нет, по сути дела, никакой добровольности, нет консенсуса, государство принимает решения о том, какие требования являются обязательными и которые контролируются. Сегодня, в том числе, проходит проект по регуляторной гильотине, где тоже пересматриваются какие-то избыточные требования, и проходит проверка насколько эти требования реально влияют на рынок, на безопасность и как они должны проверяться в дальнейшем", - отметил он.

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