Рейсы из Саранска в Краснодар и Анапу планируют открыть в 2020 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новые рейсы из аэропорта Саранска в Краснодар и Анапу планируют открыть в 2020 году, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор АО "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

"В 2020 году планируем открыть рейсы в Краснодар и Анапу. Рассчитываем, что эти рейсы будут субсидироваться в рамках постановления правительства РФ №1242 о субсидировании перевозок. В Краснодар из Саранска рейса не было никогда, это абсолютно новое направление. Как показывает статистика многих регионов, Краснодар пользуется спросом, из Саранска рейсы в этот город планирует выполнять авиакомпания "Руслайн", летать будут самолеты Bombardier CRJ 200 на 50 кресел, думаю, первоначально процентов на 60 мы сможем загрузить самолет", - сказал Кистайкин.

В настоящее время из саранского аэропорта можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург, рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и "Руслайн". По словам Кистайкина, эти направления также планируется сохранить в следующем году, кроме того, в летний период планируются рейсы в Сочи и Симферополь.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году аэропорт был закрыт на реконструкцию, к чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта. Правительство России 21 февраля 2019 года распорядилось установить постоянный грузопассажирский пограничный пункт пропуска, который позволит аэропорту принимать международные рейсы.