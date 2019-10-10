ЦБ зафиксировал за год увеличение количества мошеннических сайтов в семь раз

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Банк России за год, с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года, зафиксировал увеличение числа мошеннических сайтов в семь раз. Также за этот период регулятор инициировал разделегирование почти 10 тыс. фишинговых доменов. Об этом говорится в годовом отчете ФинЦЕРТа Банка России, представленном на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019.

"В отчетном периоде зафиксирован значительный, почти в семь раз, рост количества сайтов в категории мошеннических: лжеопросы, лжекомпенсации, лжевыигрыши и так далее. ФинЦЕРТ инициировал снятие с делегирования 9 тыс. 778 фишинговых доменов - на 486% больше, чем годом ранее", - говорится в отчете.

В документе также отмечается, что ЦБ за отчетный период выявил около 780 тыс. сайтов с вредоносным программным обеспечением.

При этом в ЦБ подчеркивают, что вредоносное программное обеспечение по-прежнему остается одним из основных инструментов компьютерных преступников. Так, рассылки писем с зараженными вирусами файлами или ссылками на сайты с вредоносным ПО активно используются для атак на финансовые организации и их клиентов.