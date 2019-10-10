Центр "Мой бизнес" в КЧР будет сотрудничать с китайско-российским союзом поддержки бизнеса

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Руководитель центра поддержки предпринимателей Карачаево-Черкесии "Мой бизнес" Артур Езаов и генеральный секретарь Китайско-российского союза поддержки и развития предприятий Чжао Вэйсин подписали в четверг на форуме "Инвестируй в КЧР" соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

"Это соглашение о сотрудничестве, о взаимодействии, соглашение рамочное. Мы выразили намерение сотрудничать в развитии инвестиционной политики. Теперь мы будем взаимодействовать и выстраивать дальнейшую деятельность", - сказал Езаов после подписания.

Аналогичное соглашение подписали китайско-российский союз поддержки и развития предприятий и Институт государственно-частного партнерства "Регион". Кроме того, Центр инноваций социальной сферы КЧР и ООО "Профилум" договорились о совместной реализации образовательного проекта в сфере развития человеческого капитала.

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Мероприятие посетит более 600 участников, среди которых представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".