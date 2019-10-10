"Газпром нефть" предлагает донастроить механизм соглашения ОПЕК+

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Механизм ОПЕК+ из временного постепенно становится постоянно действующим и сейчас ему требуется тонкая донастройка. В частности, нужно создать механизм пересмотра квот на добычу стран-участниц соглашения в зависимости от состояния рынка, рыночных индикаторов, таких как уровень буровой активности, сообщил журналистам первый замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Мы видим то, что механизм становится постоянно действующим и поэтому к нему нужно относиться не только как к механизму краткосрочной стабилизации ситуации на рынке, но и задумываться о том, как он влияет на стратегические планы компаний. Сейчас в целом ситуация на рынке стабильная. Не считаем, что нужны какие-то срочные действия, с другой стороны такая достаточно спокойная ситуация позволяет думать о том, как этот механизм можно дальше развивать, мы считаем, что есть возможности для его более тонкой настройки для того, чтобы в том числе учитывать то, как мы видим свою целевую долю на рынке, учитывая текущий вклад участников сделки в общий объем поставок", - сказал он.

По его словам, на эту тему пока идет экспертная дискуссия. "Мы считаем, что нужно задуматься о том, как механизм сделать более гибким и учитывать не только текущую ситуацию баланса спроса и предложения, но и таргетировать долю участников в балансе спроса и предложения. Мы тоже должны получать свою долю в том дополнительном спросе, который приходит на рынок. Для этого механизм должен быть более гибким. Мы фактически должны действовать в рамках допустимого для нас коридора по тем или иным рыночным индикаторам", - добавил он.

Компания также ожидает сохранения баланса спроса и предложения на рынке нефти в 2020 году, при этом спрос будет продолжать расти. "Мы наблюдаем периодически ситуацию снижения объемов поставки в силу геополитических факторов. Но с учетом того, что ОПЕК+ зарекомендовал себя как хороший балансирующий механизм, считаем, что в следующем году рынки будут сбалансированы", - заметил Яковлев.