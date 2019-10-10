Форум "Инвестируй в КЧР" планируется сделать ежегодным

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 10 октября. / ТАСС/. Форум "Инвестируй в КЧР", на котором обсуждаются проблемы и возможности улучшения инвестиционного и делового климата Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), планируется сделать ежегодным, сообщил в четверг министр экономического развития КЧР Алий Накохов на открытии форума на курорте "Архыз".

"Северный Кавказ - это точка роста, которая развивается динамично. И республика создает условия, чтобы каждому жителю региона, инвестору было комфортно создавать и развивать бизнес. Мы планируем сделать площадку ежегодной, а количество участников, надеюсь, будет больше с каждым годом", - сказал он.

Как отметил в ходе открытия форума начальник отдела мониторинга реализации госпрограммы Департамента территориального развития Мникавказа РФ Александр Клочков, компания "Курорты Северного Кавказа" совместно с властями КЧР проводят колоссальную работу по строительству курорта, на котором проводится форум. "Я уверен, что в ближайшее время курорт выйдет на мировой уровень", - сказал он.

Клочков отметил, что Минкавказ с 2017 года от социальных объектов перешел к реализации инвестиционных проектов. "В каждом субъекте округа созданы корпорации развития, через которые федеральные деньги доходят до инвесторов, удается реализовывать крупные проекты, которые будут давать толчок развитию экономики, будут давать рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу", - добавил он.

Клочков подчеркнул, что с 2017 года уже реализовано 13 проектов в сфере промышленного комплекса, АПК и туризма. По его словам, помимо поддержки Минкавказа, инвесторы могут получить поддержку компании "Корпорация развития Северного Кавказа" и от компании "Курорты Северного Кавказа".

На форуме участники рассмотрят наиболее успешный опыт реализации национальных проектов на Северном Кавказе по направлениям малого и среднего предпринимательства, экспорта, производительности труда и цифровизации экономики. Эксперты проведут семинары и мастер-классы для предпринимателей, также будет организована выставка продукции, произведенной малым и средним бизнесом.

О форуме

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" проходит 10 октября на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участие в форуме принимают представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".