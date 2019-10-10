Цифровое оборудование по нацпроекту поступило в образовательные учреждения Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Десять образовательных организаций Северной Осетии получили цифровое оборудование благодаря нацпроекту "Образование". Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в девять школ и Северо-Кавказский строительный техникум уже поступили комплекты оборудования. Среди них 410 ноутбуков для управленческого персонала, педагогов и обучающихся, 20 многофункциональных устройств, 20 интерактивных комплексов, а также компьютерные аксессуары", - говорится в сообщении.

В 2019 году на приобретение оборудования из федерального бюджета выделено чуть более 22 млн рублей.

В 2020 году модель цифровой образовательной среды будет внедрена в 66 образовательных организациях, а в 2022 году - в 87 образовательных организациях республики.

"Министерство образования и науки Северной Осетии участвует в проекте по реализации цифровой образовательной среды. В школах и техникумах будет внедрена цифровая платформа, которая поможет в модернизации системы образования", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.В 2019 году на приобретение оборудования из федерального бюджета выделено чуть более 22 млн рублей