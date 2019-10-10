Добыча нефти ОПЕК в сентябре упала на 1,3 баррелей в сутки

ТАСС, 10 октября. Страны, входящие в организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в сентябре снизили добычу нефти на 1,318 млн баррелей в сутки в сравнении с добычей в августе, до 28,49 млн баррелей в сутки. Это следует из октябрьского отчета ОПЕК.

Добыча нефти в сентябре снизилась в основном за счет Саудовской Аравии - падение на 1,280 млн б/c, Венесуэлы (снижение на 82 тыс. б/с), Ирака (на 60 тыс. б/с) и Ирана (на 34 тыс. б/с). В то же время Ливия, Ангола и Конго в прошлом месяце увеличили добычу нефти. Падение добычи в Саудовской Аравии в сентябре связано с нападением беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Доля ОПЕК в глобальных поставках нефти в сентябре снизилась почти на 1 п. п. и составила 29%.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в сентябре снизили производство на 2,225 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении. Таким образом, в сентябре их совокупная суточная добыча составила 24,524 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в сентябре обязательства были исполнены на 274%.

Запасы ОЭСР

Из отчета также следует, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе 2019 года выросли на 10 млн баррелей по отношению к июлю и достигли 2,937 млн баррелей.

Таким образом, этот показатель превысил данные прошлого года на 85 млн баррелей и оказался на 11 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня.

В том числе запасы нефти упали в августе на 21,9 млн баррелей и оказались на 28 млн баррелей ниже среднего показателя. Запасы нефтепродуктов, напротив, выросли на 32 млн баррелей и превысили норму на 39 млн баррелей.

На этом уровне запасы покрывали потребности стран ОЭСР в нефти и нефтепродуктах на 60,9 суток (на 1,6 суток больше, чем годом ранее), что на 1,2 суток ниже нормы.

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, которое действует до конца марта 2020 года.