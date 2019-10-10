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Северный Кавказ

РЖД увеличили перевозку минеральной воды и овощей на Северном Кавказе

С начала года также выросли переводки консервированной продукции, растительного масла, свежих фруктов и картофеля

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) с начала года увеличили число перевозок по регионам полигона Северо-Кавказской дороги минеральной воды, консервов, овощей и фруктов. Об этом сообщила заместитель начальника Северо-Кавказского центра фирменного обслуживания Ольга Чебанова в четверг в ходе Международного экономического форума "Северный Кавказ: Точки роста экспорта России", который проходит в Пятигорске.

"За истекший период уже имеется положительная динамика перевозок по регионам полигона Северо-Кавказской дороги минеральной воды на 15% к уровню прошлого года. На 7% выросли перевозки консервированной продукции, вдвое выросли перевозки растительных масел, маргаринов и спредов, в десятки раз увеличен объем перевозок картофеля, свежих овощей и фруктов", - сказала Сканцева.

Она отметила, что с июня упрощен порядок перевозки скоропортящейся продукции на экспорт в универсальном подвижном составе.

"Надеюсь, что это позволит раскрыть экспортный потенциал агропромышленного сектора Ставрополья и республик Северного Кавказа. Еще одним подспорьем в развитии экспорта региона может стать вступившее в силу в сентябре этого года изменение в "Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом". Теперь перевозка зерновых грузов в полувагонах с использованием специальных вкладышей возможна на общих условиях, что сильно упростит поиск подвижного состава для грузовладельцев в периоды пикового спроса на зерновозы", - добавила представитель РЖД.

Она отметила, что ранее доставка зерна в полувагонах с использованием вкладышей была доступна только на особых условиях, а такая схема не гарантировала согласование заявки на перевозку.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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