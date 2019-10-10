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Путин и король Саудовской Аравии обсудят действия по стабилизации на рынке нефти

Кроме того, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, "будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудят на переговорах 14 октября в Эр-Рияде координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"В ходе переговоров будут затронуты вопросы дальнейшей координации совместных действий в целях стабилизации на мировом углеводородном рынке", - сказал он. Ушаков напомнил, что "при активной роли России и Саудовской Аравии удалось согласовать продление до марта следующего года договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти".

Кроме того, по словам Ушакова, "будет обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям". В частности, речь идет о перспективах двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также о военно-техническом сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.

"Готовятся к подписанию примерно 30 документов, причем как межведомственных так и коммерческих", - добавил представитель Кремля. По его словам, товарооборот между странами в 2018 году вырос на 15% и превысил 1 млрд долларов, а в январе - июле 2019 года показатель вырос на 38%, превысив $846 млн.

По словам Ушакова, во время переговоров ожидается "обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". "Будет идти разговор о ситуации в Сирии, в районе Персидского залива, в Йемене, а также о палестинско-израильском урегулировании", - добавил он.

Российско-саудовский экономический совет

Помощник президента сообщил, что Владимир Путин также примет участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

Он напомнил, что Россию в этом недавно учрежденном совете представляет глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а Саудовскую Аравию - министр национальной гвардии принц Абдалла бен Бандар. В совет вошли представители крупного бизнеса двух стран, "около 20 представителей с каждой стороны", добавил Ушаков.

"Программа визита предусматривает участие президента РФ в первом заседании этого экономического совета, который состоится после переговоров с королем", - сказал Ушаков, добавив, что в этом же заседании намерен принять участие и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как отметил представитель Кремля, важное место в двустороннем сотрудничестве занимает инвестиционная кооперация. Публичный фонд Саудовской Аравии выделил 10 млрд долларов для инвестиций совместно с РФПИ в экономику России. Из этой суммы уже освоено более $2,5 млрд, добавил он.

Теги
РоссияСаудовская АравияУшаков, Юрий Викторович
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