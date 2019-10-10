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Средние цены на бензин в России с 30 сентября по 6 октября выросли на 1 копейку

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге не изменились

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 30 сентября по 6 октября 2019 года поднялись на 1 копейку и составили 44,64 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива подорожала на 2 копейки, до 46,21 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

В том числе средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 за отчетный период выросли на 1 копейку и составили 42,25 рубля за литр и 45,7 рубля за литр соответственно. В свою очередь Аи-98 стал дороже на 3 копейки, до 51,58 рубля за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 11 субъектах РФ. Наиболее заметное - в Назрани и Брянске, где рост составил 0,5%. Стоимость бензина снизилась на 0,1% в Йошкар-Оле и Симферополе.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,16 рубля, Аи-95 - от 41,9 до 49,25 рубля, Аи-98 - от 48,6 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,65 до 43,3 рубля, Аи-95 - от 45 до 47,66 рубля, Аи-98 - от 52,4 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю вырос на 1,2% - до 738,9 тыс. т, дизельного топлива - на 0,6%, почти до 1,463 млн т.

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