Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"

Два крупнейших разработчика вертолетов России — конструкторские бюро (КБ) "Миль" и "Камов" — решено объединить в единую структуру — Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Об этом стало известно по итогам заседания совета директоров управляющей компании — холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех". Совет директоров утвердил дорожную карту объединения двух конструкторских бюро и создания на их основе АО "НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова".
В "Вертолетах России" обещают сохранить две оригинальные конструкторские школы и оставить их имена в названии — "Ми" и "Ка" являются синонимом надежности, безотказности высоких летно-технических характеристик. Объединение, по мнению специалистов и экспертов, должно не только привести к необходимой оптимизации компаний, но и усилить позиции на мировом рынке.
"Первый этап, предполагающий переименование Московского вертолетного завода (МВЗ) им. М.Л. Миля и объединение с "Камовым", планируется завершить к середине 2020 года. Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух КБ в формате одной компании, продлятся до 2022 года", — сообщили ТАСС в пресс-службе "Вертолетов России".
Оптимизация. Реалии времени
Объединение фирм началось не сегодня — это эволюционный процесс, который стартовал в 2007 году с вхождением КБ Миля и Камова в состав холдинга "Вертолеты России".
ОКБ под руководством авиаконструктора Михаила Миля было создано 12 декабря 1947 года. Предприятием выпущено 12 основных типов вертолетов: Ми-1, Ми-4, Ми-6, Ми-10К, Ми-2, Ми-8, B-12, Ми-14, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-38 и их многочисленные модификации. Ведется модернизация широко распространенных машин Ми-2, Ми-8/17, Ми-24/35М, Ми-26T, на базе вертолета Ми-8 разрабатывается новая перспективная модель Ми-171А2, конкурентоспособная на мировых рынках.
Вертолеты марки "Ми" составляют 95% от всего отечественного авиапарка и эксплуатируются более чем в 80 странах мира. Общее число построенных машин превышает 30 тысяч. По суммарному тоннажу и грузоподъемности воздушный флот милевских вертолетов соизмерим со всем зарубежным винтокрылым парком. На "Ми" установлено около 60 мировых рекордов, многие из которых не побиты до сих пор.
Главные эксплуатанты — Минобороны РФ, ФСБ, ВВС, МВД, авиационные службы МЧС, МВД, медицинские учреждения и другие государственные структуры авиации, а также авиакомпании России и зарубежья.
"Предпосылки для объединения двух конструкторских бюро были созданы еще в 2015 году, когда мощности "Камова" были перебазированы на площадку Национального центра вертолетостроения в подмосковном Томилине", — отметил в разговоре с ТАСС исполнительный директор АО "Камов" Сергей Михайлюк. Это, в свою очередь, позволило сократить общую площадь предприятий более чем на 40%, а площадь зданий и сооружений — на 20%.
Сегодня пользование общими объектами и службами двух КБ выстроено на договорной основе, что значительно усложняет взаимодействие и накладывает административные, правовые и экономические барьеры. "На сегодняшний день "Миль" и "Камов" имеют множество общих инфраструктурных объектов и общие подразделения, МВЗ им. М.Л. Миля оказывает необходимые услуги АО "Камов" по договорам, — отмечает заместитель генерального директора "Вертолетов России" по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаил Короткевич. — Но с учетом действующих закупочных процедур и налоговых ограничений дальнейшее расширение взаимного использования научного, технического, интеллектуального и кадрового потенциалов в формате двух компаний представляется крайне затруднительным".
Очень важен вопрос оптимизации. По мнению главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, раньше очень многое дублировалось: некоторые испытательные стенды и базы были практически одинаковыми. "При этом понятно, что все эти активы, участвующие в разработке, не задействованы все 24 часа в сутки и их можно использовать. Это и управленческий персонал, это и структуры по техподдержке, продвижению техники", — говорит он, отмечая, что сейчас в дублировании нет никакого смысла.
Вопросы, которые связаны с сокращением, очевидны. "Объединение, в ходе которого будут сохранены инженерные ресурсы, но при этом будет сокращено количество вспомогательных позиций, безусловно, будет давать очевидную экономию", — считает исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. При этом в холдинге отмечают, что программы по милевской и камовской тематике сохранятся.
И яркий тому пример — американская корпорация Boeing, у которой гражданские самолеты собирали две производственные площадки, а у нас — около десятка по всей стране. Мы брали масштабом. "Поэтому понятно, что сейчас так нельзя, — необходимо снижать себестоимость и повышать производительность. Устанавливать высокопроизводительное оборудование и делать это на множестве площадок не просто нелогично, а даже невозможно по финансам. Поэтому необходимо переходить к объединению, унификации", — говорит Гусаров. Слияние приведет к созданию единого летно-испытательного комплекса и оптимизации использования наземной инфраструктуры, а также к сокращению стоимости выполнения однотипных испытаний, расходов на оформление лицензий ФСБ, ФСТЭК и Минобороны России.
Научный обмен
Юридически объединение будет происходить на базе МВЗ имени Миля. В холдинге отмечают, что обусловлено это прежде всего тем, что МВЗ — более крупная компания как с точки зрения численности кадров, так и с точки зрения финансов. "Будут обеспечены равные условия, возможности и перспективы для конструкторского и инженерного состава "Камова" и "Миля", — добавили в пресс-службе.
Слияние КБ позволит производить научный обмен техническими решениями и достижениями. Произойдет распределение загрузки между КБ, передача части работ на серийные и авиаремонтные заводы. Специалисты отмечают, что в результате высвободится порядка 15–20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и ускорение разработки новой техники.
Уже сейчас кооперация в решении тех или иных задач и в России, и в мире стала распространенным явлением. "Нет ничего удивительного в том, что к проектам одной компании привлекаются другие. И когда у нас есть возможность объединять усилия нескольких конструкторов из разных КБ и упростить передачу разных документов, чтоб они были внутри одного предприятия, это упростит коммуникацию и уберет лишние барьеры, возникающие при разработке проектов. Очевидно, что и по бухгалтерии мы быстро обнаружим сокращение издержек", — говорит Пантелеев.
Объединение КБ — это удобно не только с точки зрения снижения себестоимости затрат на разработку, но и в плане поставок и эксплуатации. "Когда имеются разные типы вертолетов "Ка" и "Ми", вопросы эксплуатации упрощаются и удешевляются, — утверждает эксперт Гусаров, — и с точки зрения технической поддержки, когда у тебя разные типы вертолетов, и когда некоторые вещи унифицированы. Не нужно держать двух отдельных инженеров". Да и продвигать такую продукцию проще — единым пакетом, добавляет он. Притом что машины (например, Ми-28 и Ка-52) будут выполнять разные задачи.
Кроме того, МВЗ обладает большим опытом в сертификации гражданской вертолетной техники, что позволит сформировать в рамках объединенного КБ единые подходы к разработке и сертификации вертолетов в соответствии с международными требованиями. Все это приведет к созданию единой стендовой базы, внедрению единой технической политики и стандартов в области логистики, сервиса и эксплуатации вертолетов. А как итог — повышение качества конструкторской документации, снижение трудозатрат и сокращение сроков передачи изделий в серию.
Усиление позиций на мировом рынке
Мнение о том, что объединение убьет якобы установившуюся еще в советское время конкуренцию между двумя КБ, не совсем соответствует действительности. Конкуренция преувеличена, ведь тогда сложилось четкое распределение — машины "Миля" и "Камова" создавались для разных условий, задач и эксплуатантов.
О том, что в советское время между "Милем" и "Камовым" была не конкуренция, а некое разделение — специализация, говорит и Гусаров. "Если милевцы делали универсальные платформы, то камовцы — специальные, для очень экстремальных условий, где нужна была компактность, тяговооруженность и так далее, — говорит главный редактор Avia.ru. — В этом отношении они не конкурировали, а прекрасно друг друга дополняли. У каждого была своя школа. И я надеюсь, что в процессе этого объединения эти особенности и традиции сохранятся. Что касается камовской школы, то она уникальная — такие вертолеты с соосной схемой винтов строят только в России".
"Камовцы создавали машины для тех сфер, где эта схема была наиболее применима. В частности, в последние годы и еще при СССР они заняли нишу вертолетов корабельного базирования, а в других сферах представлены несколько меньше", — отмечает Пантелеев.
Основано 7 октября 1948 года (в то время — ОКБ-2). Первым руководителем и главным конструктором был Николай Камов. Под его руководством впервые в мировой практике были созданы и доведены до практической эксплуатации вертолеты соосной схемы, имеющие неоспоримые преимущества перед машинами других схем.
В 1956 году был выпущен первый в мире серийный вертолет Ка-15, принятый на вооружение авиации ВМФ. Затем Ка-25 — первый в стране специально спроектированный боевой вертолет, предназначенный для уничтожения атомных подводных лодок. Было построено около 20 вариантов. Он служил на флоте более 30 лет.
С 1974 года коллектив возглавил генконструктор Сергей Михеев. Морская тематика фирмы представлена корабельными Ка-25, Ка-27, Ка-28, Ка-29. Вертолет Ка-31 с радиолокационной системой раннего обнаружения воздушных и надводных целей на дальних рубежах унифицирован для решения задач Сухопутных войск и ВМФ.
"Визитная карточка" фирмы — новаторский подход к новым разработкам. Камовцы создали первый в мире одноместный боевой вертолет с высокоавтоматизированным интегральным комплексом бортового оборудования и вооружения Ка-50 "Черная акула", на базе которого построены боевые многофункциональные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и корабельный Ка-52К "Катран".
Гражданская тематика — многоцелевой Ка-32 (единственный российский вертолет, сертифицированный по американским и европейским нормам летной годности), многофункциональный модульной конструкции Ка-226 и Ка-62, на котором объем композитов составил 60%.
Вертолеты "Ка" успешно эксплуатируются более чем в 25 странах мира.
"Миль" и "Камов" будут сохранены в составе объединенного КБ. "Речь идет об объединении компаний, а не самих КБ. Организационно-штатная структура предусматривает сохранение и развитие двух опытно-конструкторских школ", — пояснил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.
В каждом конструкторском "ядре" будут три руководителя в подчинении исполнительного директора НЦВ: главный конструктор по вертолетной технике ("Ми" или "Ка"), заместитель исполнительного директора по тематике (текущие проекты) и заместитель исполнительного директора по разработке вертолетов (перспективные проекты).
Не исключено, что конкуренцию КБ Миля и Камова составят коллектив КБ Казанского вертолетного завода (производящего вертолет "Ансат") и "ВР-Технологии", занимающиеся разработкой принципиально новой вертолетной техники. Однако в условиях глобального вертолетного рынка конкуренция должна быть направлена прежде всего вовне. И такой путь в свое время прошли в Великобритании, Германии, Италии и Франции.
Гусаров считает, что, объединившись, можно будет усилить свои позиции на мировом рынке. "Через этот процесс прошли практически все вертолетные компании, существующие в мире. Самый яркий пример — это Eurocopter (ныне — европейский концерн Airbus Helicopters). Была создана единая мощная компания, которая стала противостоять американским компаниям на рынке и выдавать очень качественную продукцию во всех спектрах вертолетотехники, — говорит эксперт. — И нам сегодня нужно конкурировать с западными компаниями, а значит, нужно объединять усилия".
По сути, то же самое происходило и в самолетостроении. К примеру, компания Airbus "показала результат", когда множество отдельных авиационных европейских фирм объединили в одну. "По этому пути нужно идти и нам. Нужно понимать, что сегодня мы в структуре глобального разделения труда, и конкурировать надо на мировом рынке. Только так можно получать для себя наиболее качественную продукцию и выдавать ее на зарубежные рынки", — считает Гусаров.
Зарубежные слияния
Рынок растет, поэтому слияния российских вертолетных гигантов могут обеспечить более устойчивые позиции на нем.
Согласно аналитическим подсчетам одного из крупнейших мировых производителей вертолетной авионики компании Honeywell, в период с 2018 по 2022 год в мире будет закуплено порядка 4–4,2 тыс. гражданских вертолетов — на 5–10% больше, чем в 2013–2017 годах. Наиболее популярными (48% от общего количества закупок) станут легкие однодвигательные вертолеты, а доля средних двухдвигательных вертолетов составит 27%. На долю легких двухдвигательных и тяжелых многодвигательных вертолетов придется 20% и 5% рынка соответственно.
Аналогичный процесс в XX веке прошли все вертолетостроительные державы: США, Франция, Германия, Италия и Великобритания. В результате из разрозненных фирм сложились крупные игроки мирового вертолетостроительного рынка — Airbus, Boeing, а также вертолетостроительное подразделение концерна Leonardo.
Компания Airbus Helicopters считается мировым лидером в гражданском вертолетостроении (более 50% рынка вертолетов) и одним из ведущих предприятий — производителей военных вертолетов. Компания выпускает широкую линейку типов многоцелевых вертолетов двойного назначения от Н125 весом 2,5 тонны до 11-тонного Н225, боевой вертолет Tiger и транспортно-боевой NH90 (совместно с Leonardo), а также разрабатывает скоростной винтокрыл RACER. В 2018 году поставила 356 вертолетов и получила 413 заказов от 158 заказчиков из 47 стран мира.
Airbus Helicopters входит в качестве вертолетостроительного отделения в состав международного концерна Airbus Group. До января 2014-го отделение существовало как самостоятельная корпорация Eurocopter Group (была образована в 1992 году благодаря слиянию французского Aerospatiale и немецкого аэрокосмического концерна Daimler-Benz Aerospace AG). Организационные изменения привели к ребрендингу моделей: вместо ЕС они стали называться Н.
Единой компанией недавно стал и итальянский холдинг Finmeccanica (позднее переименован в Leonardo). В конце 1990-х годов было принято решение о создании англо-итальянского совместного предприятия (СП) по производству вертолетов, участниками которого должны были стать концерн Finmeccanica и британская компания GKN. GKN должна была предоставить в распоряжение СП часть акций своего вертолетостроительного подразделения, GKN Westland Helicopters Limited, а также полный уставной капитал подразделения по производству вертолетных трансмиссий. В свою очередь, Finmeccanica выделила СП активы своего вертолетного подразделения — компании Agusta.
В результате слияния было создано совместное предприятие AgustaWestland (AW), 50% акций которого принадлежало Finmeccanica, а 50% — GKN. На момент создания совместного предприятия Agusta развивала как военное, так и гражданское вертолетостроение, в то время как Westland сосредоточился преимущественно на военном кластере. Доля итальянской компании на внутреннем рынке вертолетной техники составила порядка 90–100% от общего объема заказов в период с 1990 по 1999 год. Результаты Westland были более скромными — 30–50% от общего объема внутренних заказов, при этом Великобритания закупала вертолеты и у иностранных производителей, в том числе концернов Eurocopter, Boeing и Bell. География продаж Agusta и Westland практически не пересекалась.
По состоянию на конец 1999 года доля обеих компаний на мировом вертолетном рынке не превышала 10%. К октябрю 2004-го GKN завершила продажу своей доли в СП итальянской стороне. Таким образом, компания Finmeccanica стала единоличным владельцем СП, которое сохранило свой бренд. В 2010-м AW приобрела крупнейшего польского производителя вертолетной техники — PZL-Swidnik.
Сегодня Leonardo считается одним из ведущих предприятий — производителей вертолетов. Поставки AW составляют 21% мирового рынка гражданских винтокрылых машин. Компания выпускает широкую линейку вертолетов — от 1,5-тонного AW009 до 15-тонного AW101, боевой вертолет AW129 и транспортно-боевой NH90 (совместно с Airbus), а также испытывает конвертоплан AW609. Производство ведется в Италии, Великобритании и Польше.
Напротив, добавляет эксперт, в последнее время появляется такая тенденция, как создание виртуальных КБ, когда к решению одной задачи привлекаются ресурсы территориально разъединенные и, возможно, даже из различных юрлиц, но они решают одну задачу, и платформой для этого являются IT-технологии.
"Ми" и "Ка" будут жить
История мирового вертолетостроения знает немало примеров, когда производители в процессе консолидации конструкторских и производственных активов отказывались от всемирно известных брендов и наименований вертолетов: Aerospatiale, Eurocopter, Bristol Aeroplane Company, Messerschmitt-Bolkow-Blohm и некоторые другие.
Однако, понимая особый путь развития отечественного вертолетостроения и важность наследия известных конструкторов Миля и Камова, вертолетный холдинг не планирует отказываться от наименований "Ми" и "Ка". Имена Миля и Камова останутся в названии объединенного КБ. При этом в дальнейшем холдинг не исключает присвоения новых названий гражданским проектам, нацеленным на зарубежный рынок (такое решение уже принято по легкому однодвигательному вертолету VRT500).
Эксперты полагают, что к слиянию этих двух мировых вертолетных гигантов России стоит все же подходить больше с юридической точки зрения, нежели как к фактическому объединению в одно КБ или поглощению. Внутри единого КБ все равно останутся отдельные отделы, службы или направления двух конструкторских школ, которые будут работать на общие задачи по развитию вертолетостроения. И эта специализация сохранится, а значит, и не пропадут бренды отечественного вертолетостроения, связанные с именами знаменитых авиаконструкторов Миля и Камова. Уникальные конструкторские школы будут развиваться дальше, создавая все новые модели вертолетов, которыми восхищается весь мир.
Роман Азанов, Дмитрий Федюшко